Prefeitura de Itatiaia recebe nova remessa de medicamentos para abastecer Rede Básica de Saúde

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2021, 17:07 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu, nesta segunda-feira (20) uma remessa de medicamentos para abastecer a Rede Básica de Saúde do município. De acordo com a pasta, há medicamentos na lista, que estavam em falta há praticamente um ano, como Losartana, Metformina, Dipirona eHidroclorotiazida.

– Estamos trabalhando para manter sistematicamente a regularização dos estoques e melhor atender à população. Garantir os medicamentos é uma das nossas prioridades. Esta é a primeira remessa que recebemos para a rede básica, e ainda aguardamos mais itens – disse o secretário de Saúde, Leandro de Oliveira.

Os medicamentos já foram encaminhados para o Dispensário Municipal e também estão sendo distribuídos nas unidades básicas de saúde do município. Ainda segundo a Saúde, a remessa tem quantidade suficiente para atender a demanda desses medicamentos durante um ano.

A Prefeitura aguarda ainda até a primeira semana de janeiro, a entrega de mais de 80 itens de remédios, entre eles: Valsartana, Paroxetina e Azitromicina. O morador que faz uso de medicamentos pode retirá-los gratuitamente no Dispensário de Medicamentos, localizado no Centro ou na unidade de saúde referência do seu bairro, mediante apresentação de receita médica atualizada.