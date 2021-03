Matéria publicada em 26 de março de 2021, 08:39 horas

Resende- A Prefeitura de Resende buscou uma nova alternativa para melhorar o cadastramento para a vacina contra a Covid-19, e os resultados já estão aparecendo. Até então, todos os cadastramentos eram feitos por WhatsApp. O novo sistema, que foi fundamental para que o município alcançasse um índice de vacinados com pelo menos a primeira dose muito acima da média estadual, ganhou reforço e agora a população poderá se cadastrar também pelo site da prefeitura, no www.resende.rj.gov.br. O número de WhatsApp (24)99229-5574 continua em funcionamento.

Pela nova alternativa de cadastramento, os contemplados pela faixa etária, conforme divulgado pela prefeitura nas páginas oficiais, precisam somente acessar o site e clicar no banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″. Na sequência, o formulário solicitando dados cadastrais estará disponível. O munícipe deve informar nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, Número do Cartão SUS (opcional), Endereço completo, Telefone fixo (opcional) e número de celular para contato via WhatsApp com DDD. Ao concluir o preenchimento, o munícipe deve clicar na opção “enviar”, localizada logo ao fim do formulário.

– A gestão municipal está mobilizada e sem medir esforços para agilizar e promover uma imunização organizada. Não à toa, o município está muito acima da média estadual de pessoas vacinadas pelo menos com a primeira dose. Mas isso é só o começo. Não vamos parar até que a imunização alcance níveis seguros e temos muito trabalho pela frente. O município depende, é bom lembrar, do repasse de vacinas pelo Ministério da Saúde, mas está se esforçando e dando o melhor para que tudo transcorra bem – destacou o prefeito.

Balieiro também falou sobre a importância do novo modo de cadastramento para a população

– Conforme avançamos na imunização, é natural que os grupos de contemplados tenham cada vez mais pessoas. Até o momento, o sistema por WhatsApp foi essencial e efetivo, mas precisamos ampliar esse sistema e criar novos meios para que mais pessoas se cadastrem. Por isso, a gestão municipal criou a alternativa do site, que, assim como o WhatsApp, também é muito prático e efetivo, estando acessível seja por computador ou pelo celular – completou.

O município conta, atualmente, com cerca de 13 mil imunizados com pelo menos uma dose da vacina. Os números crescem na medida em que as doses são recebidas no município. No entanto, não é possível ao município fazer uma projeção do número de doses que chegarão nos próximos dias ou semanas, visto que este controle não é feito pelo município.