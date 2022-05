Prefeitura de Resende promove ações da saúde neste sábado, dia 7

Matéria publicada em 6 de maio de 2022, 18:10 horas

Serão o Dia D de Vacinação contra Influenza e Sarampo, além de mutirão de exames preventivos, pesagem de crianças e atualização da caderneta de vacinação

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado, dia 7, ações voltadas para a saúde, nas unidades e para diferentes públicos.

No dia 7 haverá a mobilização do Dia D de Vacinação contra a Influenza e o Sarampo, visando aumentar a cobertura vacinal. As duas vacinas serão oferecidas nos postos de saúde, no Centro Municipal de Imunização e na Policlínica Manejo, das 9h às 16h. A imunização contra a Influenza estará disponível para os idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos. Já no caso do Sarampo, o público-alvo são os trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos.

Para receber as vacinas, os grupos devem apresentar um documento de identificação e o cartão de vacinação. Vale destacar que também neste sábado, dia 7, nos mesmos locais e horário, haverá atualização da caderneta de vacinação das crianças.

A Prefeitura de Resende também destaca que neste sábado haverá uma ação voltada para as famílias atendidas pelo programa Auxílio Brasil, do Governo Federal. Os pais ou responsáveis contemplados pelo programa devem levar as crianças menores de 7 anos para a realização da pesagem obrigatória, nos postos de saúde. As famílias beneficiárias precisam cumprir as condicionalidades do Programa para evitar o bloqueio do benefício.

Mutirão de exames preventivos

Também neste sábado acontecerá uma edição da campanha de exames preventivos, em 25 unidades de saúde, das 9h às 15h. As pacientes agendadas via telefones deverão levar o CPF e/ou cartão do SUS. Vale lembrar que o prazo para o resultado do exame preventivo ficar pronto é de 30 a 45 dias, e deverá ser retirado pela própria paciente na unidade de saúde onde foi feito.