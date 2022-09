Prefeitura de Resende promove nesta quinta uma live sobre Setembro Vermelho

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 15:33 horas

Evento online será às 20h, no Instagram da Prefeitura de Resende

Resende- Resende promove nesta quinta-feira, dia 14, uma live em alusão a Campanha do Setembro Vermelho. O encontro online poderá ser assistido pelo Instagram oficial da Prefeitura de Resende, a partir das 20h.

O Setembro Vermelho tem como objetivo abordar sobre o combate às doenças do coração. A live terá como condutores: o secretário municipal de Saúde, Dr. Jayme Correa de Mattos Neto; o cardiologista e superintendente da Atenção Especializada – PMR, Dr. Gustavo Martins; e o cardiologista Dr. Octávio Drummond Cunha.

-Buscamos com a live promover a prevenção das doenças cardiovasculares por meio da conscientização da nossa população. O tema é um assunto importante e sério. Nossos profissionais de saúde estão à disposição para explicações sobre as doenças cardiovasculares, ouvir e tirar dúvidas da população. E também expor as metas da Prefeitura quanto à prevenção destas doenças – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Serviço

Live – Setembro Vermelho

Dia: 15/09

Horário: 20h

Local: Instagram da Prefeitura de Resende