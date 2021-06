Prefeitura de VR promoverá seminário online sobre prevenção às drogas

Matéria publicada em 4 de junho de 2021, 09:30 horas

Evento será gratuito e iniciará no dia 12 de junho com transmissão pelo canal da CMPD no Youtube

Volta Redonda- A prefeitura de Volta Redonda através da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) vai promover gratuitamente neste mês de junho, o ‘Webnário de Prevenção e Cuidados: Drogas, começar por onde?’ – encontro científico que irá abordar temas de prevenção e cuidados em saúde.

O evento realizado em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas (26 de junho), terá início no próximo dia 12 de junho e segue até o dia 14 de julho.

De acordo com a coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, junho é considerado o mês voltado à conscientização e prevenção ao uso e abuso do álcool e outras drogas, e o objetivo do seminário online é formar uma grande rede de conhecimentos e dar instrumentos à comunidade para lidar com o problema.

“Com apoio da ABEAD (Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas), o webnário vai capacitar todas as pessoas envolvidas e dividir o nosso conhecimento, levantando as questões problemáticas para que elas se conscientizem cada vez mais. São profissionais de relevância internacional no conceito de álcool e outras drogas, será um momento muito de aprendizado para ampliar o olhar para esse tema”, afirmou Neuza Jordão.

Os seminários terão a participação de oito convidados e terão duração de 1h30, com transmissão ao vivo pelo canal da CMPD no Youtube (http://bit.ly/canalCMPDVR) .

Os interessados podem se inscrever através do link: http://bit.ly/formuláriocmpd . Os participantes inscritos receberão certificados. Mais informações pelo telefone da CMPD: (24) 3339-9121 ou pelo e-mail prevê[email protected] .

Programação:

12 de junho – 15h30

Prevenção Álcool e Drogas na Adolescência

Ana Café – psicóloga clínica

16 de junho – 20h

Como a Família pode ajudar na Prevenção ao uso de drogas

Gisele Aleluia – psicóloga clínica

19 de junho – 15h30

Tratamento das Adcções

Luiz Guilherme da Rocha Pinto – psicólogo

23 de junho – 20h

Prevenção no Trânsito: Tragédia anunciada no Brasil

Dr. José Mauro – médico

26 de junho – 15h30

Políticas Preventivas de Drogas no Brasil. Por onde começar?

Ana Cecilia Petta Roselli Marques – médica psiquiatra.

30 de junho – 20h

Prevenção, Segurança e Saúde Mental: Referente aos Problemas de Álcool e Outras Drogas no ambiente de Trabalho

Selene Franco Barreto – psicóloga clínica

3 de julho – 15h30

Álcool e Drogas em Homens e Mulheres

Breno Sanvicente – psicólogo

14 de julho – 20h

Prevenção às Drogas Como Forma de Combate à Necropolítica

João Raphael Ramos dos Santos – Cientista Social