Prefeitura do Rio de Janeiro fecha comércio a partir de amanhã

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 09:50 horas

Rio de Janeiro – A prefeitura do Rio determinou o fechamento obrigatório do comércio da cidade a partir de amanhã (24), ça-feira. A medida vale a partir da 00h01. Ficam fora da quarentena as farmácias; supermercados e hortifrutis, que receberam a recomendação de abrir 24 horas; padarias; pet shops; postos de gasolina, sem as lojas de conveniência; e lojas de equipamentos médicos e ortopédicos.

As medidas serão por tempo indeterminado:

Os shoppings devem permanecer fechados, com exceção das praças de alimentação, que devem entregar em domicílio.

Bares e restaurantes funcionarão apenas para entregas. Bancos também ficarão fechados.

A prefeitura determinou mudanças nas feiras livres, que voltam a ser semanais. Porém, com rodízio das barracas, abrindo as pares em uma semana e a ímpares na outra.

Não há medidas restritivas para consultórios, escritórios e indústria, por enquanto.