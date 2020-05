Prefeitura incentiva delivery para produtores rurais

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 11:47 horas

Pinheiral – Através de parceria com a prefeitura, produtores rurais passaram a aceitar encomendas do serviço de “Delivery”. A iniciativa da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural de Pinheiral visa dar apoio e incentivo na venda dos produtos orgânicos produzidos no município. Os pedidos para entrega na próxima sexta-feira (08) e sábado (09) podem ser feitos através do telefone (24)99987-8927.

Os produtos disponíveis nesta semana na cesta orgânica contam com verduras, legumes e frutas. Além das cestas, também estão à disposição a venda convencional de queijos, doces e palmito. Outra opção é a venda de itens de jardinagem, como mudas ornamentais, suculentas e adubos orgânicos.

“Além das cestas temos produtos para venda separada. Entre eles, a banana de fritar e goma de tapioca artesanal”, explicou a técnica em agropecuária, do Departamento de Desenvolvimento Rural, Bárbara Carlos do Carmo.