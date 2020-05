Prefeitura reforça higienização nos centros comerciais de Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 12:41 horas

Volta Redonda – A higienização e sanitização em vias e espaços públicos, realizada pela prefeitura, foi reforçada nesta segunda-feira, dia 11, na Avenida Amaral Peixoto, Centro. Os trabalhos foram concentrados na higienização de calçadas, pontos de ônibus, entradas de agências bancárias, Mercado Popular e outros locais de possíveis aglomerações.

O prefeito Samuca Silva destacou a importância da medida, ressaltando que o serviço já foi realizado em diversos pontos da cidade. “Nesta segunda-feira, demos mais um passo na flexibilização das atividades econômicas, reforçando a prevenção nos centros comerciais, mas a orientação continua para que as pessoas pratiquem o isolamento social. Só saia de casa se for necessário”, ressaltou o prefeito Samuca Silva.

Esta é a segunda vez que os profissionais da SMI atuaram na Avenida Amaral Peixoto, realizando a lavagem dos pontos na via com água clorificada, além da pulverização do produto bactericida.

A higienização e sanitização dos espaços públicos, principalmente nos centros comerciais e espaços públicos de grande circulação, já foi realizada em todas as unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs); na Policlínica da Melhor Idade, no Jardim Paraíba; UPA (Unidade de Pronto Atendimento), no Santo Agostinho; Serviço de Pronto Atendimento (SPA), no Conforto; Cais Aterrado; hospitais Dr. Munir Rafful (Retiro), São João Batista e do Idoso; e ao redor do Estádio Raulino de Oliveira (onde está operando o Hospital de Campanha com 114 leitos).

A ação das equipes também já aconteceu em outros locais como Vila Santa Cecília; Retiro; pavilhões da Ilha São João; Cras Santo Agostinho; Rodoviária Municipal; Capela Mortuária; Secretaria Municipal de Saúde; Arena Esportiva; Conselho Tutelar; sedes da Guarda Municipal (Ilha São João) e da 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), na Vila Mury; Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM); 93ª Delegacia de Polícia; e 28°Batalhão da Policia Militar.