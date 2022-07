Profissionais da Saúde de Barra Mansa passam por capacitação

Matéria publicada em 21 de julho de 2022, 16:57 horas

Atividade teve o objetivo de melhorar o acesso aos serviços prestados à população de forma mais rápida e eficiente

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta quinta-feira, dia 21, uma capacitação aos profissionais da Rede Municipal de Saúde. A ação aconteceu no Parque Natural de Saudade, no bairro Saudade, das 14h às 17h, com o objetivo de melhorar o acesso aos serviços prestados à população de forma mais rápida e eficiente.

As equipes de Regulação, Auditoria e do Tratamento Fora de Casa (TFC), dentre médicos e auditores, estiveram orientando os profissionais sobre assuntos como: regulação, agendamento de consultas, serviços prestados em determinadas unidades de saúde e o funcionamento do tratamento domiciliar.

O enfermeiro regulador, William de Carvalho, foi um dos orientadores que participou da ação de hoje. “Nosso objetivo foi mostrar aos nossos colaboradores como podemos melhorar o atendimento através do Sistema de Regulação, que é um sistema on-line, criado para o gerenciamento de todo Complexo Regulatório, indo da rede básica à internação hospitalar”, explicou, acrescentando que isso visa a humanização dos atendimentos.

“Fazendo isso com o maior controle do fluxo e da otimização na utilização dos recursos. Isso irá evitar o desperdício de agendamentos e consultas, além de ser um momento de podermos alinhar estratégias voltadas para melhor atender os moradores”, completou William.