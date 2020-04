Quatis ultrapassa meta de vacinação para idosos contra a gripe

Matéria publicada em 14 de abril de 2020, 17:15 horas

Quatis- O município ultrapassou a meta de vacinação contra a gripe em idosos estabelecida pelo Ministério da Saúde. A primeira etapa, que inclui ainda os profissionais de saúde, termina hoje, dia 15. De acordo com balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a meta inicial era imunizar 1.497 idosos, mas o resultado até o momento foi além, chegando 1.577 moradores imunizados. Ou seja, da meta de 90% determinada pelo Ministério, Quatis alcançou 105,34% dos idosos no município.

Para a secretária de Saúde, Cleonice Ramos, a estratégia de agendamento por telefone para marcar a visita da equipe de imunização em casa ajudou Quatis a atingir está marca bem antes do prazo final.

– Para evitar que os idosos saíssem de casa e corressem o risco de contágio da Covid-19, além de adotarmos a recomendação do Ministério da Saúde de vacinação por faixa etária, disponibilizamos dois números de telefone para o agendamento. Isso com certeza agilizou o trabalho da nossa equipe e permitiu atingirmos um número além da meta estabelecida – avaliou a secretária.

Cleonice aproveitou para agradecer o empenho de toda equipe envolvida na campanha como enfermeiros, técnicos e agentes de saúde, motoristas e voluntários, destacando compromisso de cada um que mediram esforços para irem todos os dias as ruas fazer o atendimento à população.

Imunização de profissionais de saúde ainda baixo

Com relação aos profissionais de saúde, os números ainda preocupam a Secretaria de Saúde já que até o momento 56,14% tomaram a vacina. Da meta de 285 profissionais a serem vacinados, apenas 160 já haviam sido imunizados.

Cleonice faz um chamamento a esses profissionais para comparecerem as unidades de saúde e tomem a vacina. Exceto a Casa da Criança, que não aplica a vacina às terças-feiras, a imunização dos trabalhadores da saúde está acontecendo todos os dias nas unidades de saúde do município.

Próximas fases

A segunda fase da vacinação contra a gripe começa nesta quinta-feira, dia 16 de abril, com a imunização de professores, profissionais das forças de segurança (policiais, bombeiros e guardas municipais), portadores de doenças crônicas, caminhoneiros e profissionais de transportes públicos (motoristas e cobradores).

No dia 09 de maio, será a vez de serem vacinados as crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias depois do parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.