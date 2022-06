Rede municipal de Itatiaia está dobrando as vagas para consultas oftalmológicas

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 17:55 horas

Itatiaia- A Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia informa que vai disponibilizar mais 128 vagas para consultas oftalmológicas, já a partir da próxima semana, na Policlínica Municipal, no Centro. Com o aumento da oferta, o número de consultas vai mais do que dobrar, semanalmente, já que atualmente a unidade realiza, na especialidade, em torno de 100 atendimentos de segunda à sexta.

De acordo com o Secretário de Saúde, Leonardo Tavares, o agendamento para as novas vagas já começou. Ele solicita a quem está aguardando por avaliação oftalmológica que procure o Posto de Saúde de sua região, para se informar sobre a data de sua consulta.

Segundo o Secretário de Saúde, a maior oferta de consultas oftalmológicas foi possível devido à atuação precisa da pasta junto aos profissionais que já existem no município, resultando em aumento da produtividade individual. Leonardo entende que isso vai permitir a mais munícipes ficarem em dia com sua saúde ocular.

Ele lembra que a avaliação do oftalmologista é fundamental para identificar doenças silenciosas que, muitas vezes, não apresentam sintomas, como, por exemplo, o glaucoma. “Aumentar as vagas disponíveis, semanalmente, para consultas de oftalmologia será importante, pois as estatísticas mostram que, em torno de 60% das doenças que podem levar a perda de visão, são tratáveis quando diagnosticadas precocemente”, afirma.