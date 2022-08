Resende apresentará na próxima semana o Programa Municipal de Saúde do Trabalhador

Matéria publicada em 5 de agosto de 2022, 17:01 horas

Evento acontece na próxima terça-feira, dia 9, no auditório do Conselho Municipal de Saúde de Resende

Resende- A Prefeitura de Resende, através da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT), frente vinculada à Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover na próxima terça-feira, dia 9, uma reunião para apresentação do Programa Municipal de Saúde do Trabalhador. A reunião acontece a partir das 14h, no auditório do Conselho Municipal de Saúde de Resende, na Avenida Marcílio Dias, nª 800, anexo 2º piso.

O convite para o evento é feito a todos os trabalhadores do município. Estarão presentes os integrantes da CISTT e os representantes dos sindicatos de Resende. O objetivo do encontro, de acordo com a comissão, é a aproximação e familiarização dos sindicatos de Resende com o Programa Municipal de Saúde do Trabalhador.

– Discutir a saúde do trabalhador é um ponto muito importante que tange a rotina da maior parte da nossa população. O Programa Municipal de Saúde do Trabalhador norteia diversas ações fundamentais e foi elaborado buscando entender e agir de maneira alinhada com as demandas desses profissionais. Por isso, o convite é feito a todos e a gestão municipal espera boa adesão para que cada vez mais pessoas tomem conhecimento dos seus direitos – comentou o secretário municipal de Saúde, Jayme Neto, que acompanha as atualizações relacionadas à saúde do trabalhador em Resende.

O Programa de Saúde do Trabalhador pertencente à Superintendência Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Resende e atua como uma referência municipal no atendimento a trabalhadores que adoeceram ou se acidentaram em decorrência de atividades do trabalho. O programa também é importante para a realização das ações de vigilância em ambientes de trabalho e para elaborar e ministrar capacitações ou eventos sobre temas relacionados a relação trabalho/saúde/doença destinados a profissionais da saúde, trabalhadores e organizações.

Durante o evento, será exibido uma apresentação do programa municipal de saúde do trabalhador para todos os presentes através de um PowerPoint.