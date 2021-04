Resende vacina profissionais da segurança pública

Matéria publicada em 22 de abril de 2021, 09:53 horas

Resende- Desde quarta-feira, dia 21, a prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde está vacinando contra a Covid-19 mais um grupo prioritário, e desta vez os contemplados foram os profissionais das forças de segurança.

Segundo a prefeitura de Resende, na quarta-feira, dia 21, foram vacinados os agentes da Guarda Civil Municipal e do 89° DP da Polícia Civil de Resende, no Posto do Estado.

Já para esta quinta-feira, dia 22, está prevista a imunização dos profissionais da Polícia Militar e do Posto Regional de Polícia Técnico-Científico (PRPTC), vinculado à Polícia Civil.

De acordo com a secretaria municipal de saúde, a vacinação deste grupo prioritário seguirá acontecendo conforme novas doses chegam ao município. Os profissionais das forças de segurança serão chamados previamente para comparecerem ao Posto do Estado, situado na Rua Dr. João Maia, no Centro. Na última terça-feira, dia 20, os agentes do 23° Batalhão do Corpo de Bombeiros também receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O secretário de Saúde, Tande Vieira explica como está sendo a vacinação deste grupo prioritário.

-A partir de agora, contemplamos mais um grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Reforçamos que cada força de segurança de Resende é responsável pelos critérios de quais profissionais serão vacinados naquele momento. A gestão municipal disponibiliza uma cota para cada um, de acordo com as doses que estamos recebendo do Estado, destinadas às forças de segurança e salvamento. Aos poucos, vamos avançando com a vacinação de Resende de forma eficiente e organizada – frisou Tande Vieira.

Vale destacar que as doses da vacina contra a Covid-19 já são definidas pelo Estado para este grupo de forças de segurança. A decisão dessa prioridade foi definida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.