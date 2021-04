Secretaria de Saúde de Barra do Piraí amplia faixa etária para mais de 65 anos no posto Albert Sabin

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 09:21 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Saúde de Barra do Piraí ampliou a faixa etária de vacinação no posto Albert Sabin. Agora os idosos com idade acima de 65 anos poderão procurar o posto a partir desta quinta-feira, 15, entre os horários das 08 às 15 horas.

A prefeitura orienta que a pessoa vacinável deverá portar documento com foto, Cartão SUS e comprovante de residência. Segundo o secretário Wagner Teixeira, não há necessidade de pressa ou pontualidade. Caso o cidadão com mais de 65 anos não possa comparecer ao longo do horário de vacinação, ainda assim poderá ser vacinada num outro dia de campanha.

“Estamos tendo cuidado com as pessoas. E desejamos que ninguém venha tão cedo. Quando ampliamos a faixa vacinal, garantimos que vai ter o imunizante para todos daquela idade. Continue higienizado e tomando as medidas de distanciamento social para combatermos, juntos, este mal”, frisa.