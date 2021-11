Secretaria de saúde promove laserterapia na Santa Casa de Resende

Matéria publicada em 4 de novembro de 2021, 18:25 horas

O tratamento a laser é para cicatrização de feridas crônicas, feito pelo SUS

Resende- Um novo tratamento feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e conhecido como Laserterapia, está sendo promovido pela Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, na Santa Casa de Misericórdia de Resende.

A nova terapia complementar busca oferecer um tratamento a laser para a cicatrização de feridas crônicas. As feridas crônicas são lesões de difícil tratamento que normalmente demoram anos para serem curadas. O secretário de Saúde, Tande Vieira destaca a importância deste tipo de tratamento para a população resendense.

-Este tratamento geralmente possui um alto custo, com isso a qualidade de vida dos pacientes acometidos pelas feridas é extremamente comprometida pela dor. Com o tratamento que estamos promovendo na Santa Casa pelo SUS, os pacientes terão mais acesso, melhorando a sua qualidade de vida. Assim, proporcionando um serviço público de qualidade, diminuindo as dificuldade de locomoção dos pacientes, evitando processo infeccioso crônico, odores e além de diminuição do uso de medicamentos prolongados – disse Tande Vieira.

O Therapy EC possui laser vermelho e infravermelho de 100mW, que tem emissões individuais ou simultâneas que possibilitam diversas indicações. Com o laser vermelho são feitos estímulos a síntese de colágeno, possibilitando o tratamento de marcas de expressão; a cicatrização de tecidos moles, nos pós-operatórios cirúrgicos; a cicatrização de queimaduras e ação anti-inflamatória e bactericida no tratamento de acnes. Já o laser infravermelho possibilita estímulo a síntase de colágeno, ação analgésica e anti-inflamatória e bioestimulação na cicatrização de tecidos profundos.

Desde o início da nossa gestão, a Santa Casa de Resende passou por diversas obras estruturais e também melhorias nos atendimentos da saúde pública. Já foram realizados na unidade de saúde diversos mutirões de exames de raio-x, endoscopia assim como procedimentos cirúrgicos de cabeça e pescoço, e cirurgias plásticas reparadoras. A saúde em Resende é uma das prioridades de nossa gestão e vem muito mais por aí – ainda comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.