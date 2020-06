Secretário atribui a testes rápidos aumento de casos de Covid-19 em Angra

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 12:23 horas

Angra dos Reis – A cidade lidera os registros de Covid-19, na região Sul Fluminense, e ultrapassou Volta Redonda, em relação aos óbitos e casos confirmados da doença. O município da Costa Verde contabiliza 37 mortes pelo Novo Coronavírus, um caso a mais do que o registrado em Volta Redonda, que fechou a segunda-feira, dia 1, com 36 mortes.

O mesmo ocorre com casos confirmados, onde Angra dos Reis, atinge a marca de 967 pacientes com Covid-19, número também acima do registrado pelas demais cidades da região. Um dos motivos desses registros estarem liderando o total de casos se deve, segundo o secretário municipal de saúde, Glauco Oliveira, ao fato de o município ter ampliado o número de testes rápidos, realizando uma média de 80 exames/dia. Os teses são também, de acordo com o secretário, o motivo que leva a cidade a ter ainda, um número maior de óbitos por Covid-19.

– A medida que um paciente vai a óbito, com o resultado do exame já pronto, logo esse caso entra nos registros como morte por Covid, aumentando consequentemente esses números – explicou o secretário, acrescentando que, em Angra, foram criados oito postos de testagem para Covid-19 e atendimento a pacientes com suspeita da doença.

Ocupação

Apesar dos números estarem em curva crescente em relação a transmissão de Covid-19, o secretário ressaltou que a taxa de ocupação de leitos hospitalares, ainda está abaixo do percentual considerado preocupante. No Hospital de Referência para Covid-19, antiga Santa Casa, os registros mostram uma taxa de ocupação de 53%, restando 22 leitos vagos em UTI e 25 em enfermaria, além de hospitais conveniados.

Medidas

A cidade segue com o comércio fechado, funcionando apenas os serviços essenciais, além de determinação para o uso de máscaras, proibição de aglomerações, entre outras ações de combate a Covid-19.