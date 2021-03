Matéria publicada em 31 de março de 2021, 12:01 horas

Apesar dos estragos provocados pelas chuvas desta terça-feira, vacinas ficaram protegidas

Barra do Piraí – A vacinação contra Covid-19 está mantida na cidade, mesmo após o temporal que castigou diversas localidades do município. O secretário municipal de Saúde, Wagner Teixeira, garantiu que a imunização segue normalmente e que, apesar da energia elétrica ter sido interrompida por cerca de cinco horas, o posto Albert Sabin, possuí câmaras frigoríficas que garantem a refrigeração das doses.

– Podem ficar tranquilos” disse Wagner, acrescentando que nesta quarta-feira, 31, o Posto Albert Sabin começou a vacinar idosos acima de 73 anos. Não houve registro de aglomerações, e o fluxo segue normalmente.

“Na terça, 30, de imediato, quando tomei conhecimento da devastação que a chuva fez em Barra do Piraí, me coloquei à disposição do prefeito Mário Esteves e, rapidamente, me reuni com diretores da Vigilância em Saúde e Atenção Básica, justamente para não parar com as vacinações. Tínhamos em mente um segundo plano, caso a energia não fosse estabelecida no posto, garantindo a conservação e dando continuidade a nossa campanha de imunização”, finalizou Wagner .

A campanha na cidade segue normalmente. Nesta quarta, além do Albert Sabin, o distrito de São José do Turvo está vacinando cerca de 140 idosos cadastrados na faixa etária acima de 60 anos.