Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 08:35 horas

Entrevista na data extra será no Espaço Z

Resende- A prefeitura de Resende prorrogou por mais um dia, a segunda etapa do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da saúde em Resende, que agora ocorrerá amanhã, dia 6 de maio de 2021.

Devido a essa alteração, a gestão municipal está convocando os candidatos que faltaram na entrevista nos dias 26, 27, 28 e 29 de abril de 2021 para uma nova oportunidade.

A secretaria municipal de Administração informou que o nome dos candidatos selecionados com os respectivos horários para se apresentarem, estará disponível no Boletim Oficial da prefeitura que foi publicado na terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Na data extra estipulada pela gestão municipal, os candidatos deverão comparecer ao Espaço Z no horário agendado na relação divulgada através do Boletim Oficial.

Nesta etapa, de entrevistas, o candidato deve comparecer somente no dia e horário marcado, com máscara, portando um documento de identificação oficial original com foto e não devem estar acompanhados. A Secretaria Municipal de Administração também solicita que o candidato leve uma caneta azul ou preta.

Em caso de desistência da vaga, o candidato deverá comparecer antes da data agendada para assinatura do termo de desistência.

Sobre o processo

Iniciado em março deste ano, o Processo Seletivo Simplificado acontece para suprir a necessidade temporária de profissionais para que tenha a continuidade dos serviços públicos oferecidos à população na área da saúde. As oportunidades de ocupações incluem: médico clínico plantonista; médico clínico geral; médico epidemiologista; médico pediatra plantonista; médico do trabalho; enfermeiro plantonista; enfermeiro; bioquímico; técnico de enfermagem; técnico radiologista, técnico de laboratório.

A seleção dos candidatos para a segunda etapa foi feita através da contagem de pontos conquistados por critérios e documentos como: diplomas de Especialização, Mestrado e Doutorado; cursos relacionados à área, concluídos a partir de 2011; cursos de aperfeiçoamento relacionados à área, Jornada e Seminários, com carga horária igual ou superior a 20 horas; tempo de serviço na função que concorre; e tempo de serviço na administração pública.