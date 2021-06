Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 09:55 horas

Itatiaia- Com o objetivo de fazer um mapeamento entre os servidores que estão atuando presencialmente no prédio da prefeitura e ainda, identificar o índice de contaminação do vírus em pessoas que sejam assintomáticas, todos os servidores presenciais serão submetidos a um teste rápido de Covid-19.

A testagem teve início na tarde de segunda-feira, dia 7 e foi realizada através de testes rápidos, que consiste em coletar uma amostra de sangue do paciente para detectar a presença de dois tipos de anticorpos: o IgM e o IgG. O primeiro é considerado um marcador para a fase aguda da doença e começa a ser produzido entre cinco e sete dias após a infecção pelo vírus. Já o segundo é um anticorpo mais específico que permanece circulando mesmo após o fim da fase aguda, indicando que a pessoa está teoricamente protegida de futuras infecções.

De acordo com o secretário de Saúde de Itatiaia, Dr. Raphael Figueiredo Pereira, o objetivo é a proteção também da população que busca atendimento na Prefeitura.

– Queremos rastrear possíveis casos e pessoas assintomáticas. É muito importante identificar esses casos para mapearmos melhor a pandemia no município, realizar a quarentena domiciliar dos infectados para conter a propagação do vírus e, quando preciso, fazer o tratamento adequado para que o paciente se recupere o mais rápido possível – relatou.