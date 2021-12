Sete ambulâncias são entregues em Resende visando atender demandas da saúde

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 17:19 horas

Resende- Com o objetivo de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura de Resende recebeu na quarta-feira, dia 15, sete ambulâncias 0km.

De acordo com a secretaria de saúde, três delas ficarão na Central de Ambulâncias e as outras quatro serão destinadas à substituição na Fumaça, Serrinha e Capelinha, Engenheiro Passos e Pronto Atendimento do Paraíso.

Os veículos são do tipo remoção simples e equipados para fazer o transporte de pacientes dentro do próprio município ou cidades vizinhas que não necessitam de urgência e emergência. Cada veículo é composto por cilindro de oxigênio, armários e porta soro.

As ambulâncias vão permitir melhor atendimento aos pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção que não têm condições de utilizar o transporte coletivo e que necessitam de deslocamento de onde moram para unidades de saúde para realização de consultas, exames ou outros procedimentos.

– Nós trabalhamos muito para que a população de Resende tenha um atendimento de excelência na saúde. Reflexo disso são as aquisições das ambulâncias para melhorar que possamos elevar a qualidade de vida e conforto dos moradores – disse o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.

Aquisições de ambulâncias

Desde 2017, a gestão municipal tem feito a renovação das ambulâncias. Atualmente, a Prefeitura de Resende, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, já fizeram a aquisição de 21 veículos entre UTI móvel e remoção simples.