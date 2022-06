Sonda linear vai ajudar a zerar a fila de espera de exames de ultrassom em Itatiaia

Matéria publicada em 2 de junho de 2022, 19:19 horas

Itatiaia- O prefeito Irineu Nogueira e o vice-prefeito, Denilson Sampaio, acompanhados pelo Secretário de Saúde, Leonardo Tavares, inspecionaram nesta quinta-feira (02/06) a sonda linear adquirida para o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros.Com custo em torno de R$ 14 mil, a sonda substitui a anterior, danificada há algum tempo. A aquisição vai permitir que o município zere a fila de espera, estimada hoje em 200 pacientes, por alguns tipos de exames de ultrassom.

Segundo o Secretário de Saúde, Leonardo Tavares, a expectativa éque, no máximo, em 60 dias quem aguarda poravaliações diagnósticas vasculares e de partes superficiais, como a parede abdominal, músculos, tendões e mamas, realize o procedimento. Ele conta que a Secretaria vai levantar os pacientes que constam da demanda reprimida, para identificar quem ainda não realizou o tipo de exame feito pela sonda linear.

“Por ser um procedimento de custo relativamente menor, acredito que alguns pacientes já fizeram o exame na rede particular. Com o levantamento da demanda teremos a dimensão exata da fila de espera para essas ultrassonografias. Assim, vamos montar um cronograma para definir a data, provavelmente em um sábado, para fazer os exames com a maior agilidade possível”, conta.

O Secretário lembra que a Prefeitura vem realizando investimentos para qualificar o atendimento do Hospital. “Recentemente colocamos em funcionamento o aparelho de gasometria, após ficar um ano e meio sem o equipamento. A máquina faz a análise dos níveis de pH e gases no sangue. Isso é essencial para o médico avaliar a necessidade de oxigenação extra ou não,principalmente para pacientes entubados”, explica.

O prefeito Irineu Nogueira afirma que oferecer uma saúde de qualidade para os moradores de Itatiaia é uma das prioridades de sua gestão. “Nosso objetivo é melhorar o atendimento ao cidadão e viabilizar uma boa estrutura para os profissionais que atuam no setor. Estamos trabalhando para atender a todos de maneira digna e humanizada”, conclui.