Testes para Covid-19 estão disponíveis em centros de triagem de Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 09:54 horas

Volta Redonda – Cinco centros de triagem em Volta Redonda disponibilizam o teste rápido para Covid-19. Os exames são feitos em pessoas que apresentam sintomas da doença. Neste final de semana o município contabilizou 91 testes, sendo que 12 pessoas foram diagnosticadas como positivo para o Novo Coronavírus.

“O teste rápido serve para orientação, não como comprovação clínica. É por isso que temos um número elevado de casos suspeitos na cidade e mesmo aqueles que procuram os centros de triagem com algum sintoma e o teste dá negativo, estamos colocando como caso suspeito e em quarentena”, explicou.

Os centros de triagem funcionam nas unidades de Saúde da Família dos bairros Vila Mury, São João, 249 e Volta Grande, além do que foi instalado na Avenida Sávio Gama, no Retiro. Todos funcionam com horário estendido, até as 22 horas.

Ocupação

A cidade segue com 23 óbitos e uma taxa de ocupação de leitos de 31% na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), dados detectados após 14 dias de flexibilização do comércio. O município segue ainda com 563 recuperadas da doença e 677 confirmados.