Um total de 708 doses foram aplicadas no Dia D de vacinação em Porto Real

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 16:46 horas

Porto Real- A Secretaria Municipal de Saúde, SMS, comemora o resultado do Dia D de vacinação que aconteceu no último sábado, 30, foram 708 doses de vacinas aplicadas. Sendo a vacina contra a gripe (Influenza): 141 doses em idosos, 15 em trabalhadores da área de saúde e 276 em crianças, além de 6 doses aplicadas em pessoas pertencentes a demais grupos. A vacina contra o sarampo (Triviral) foram aplicadas 270 doses em crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

A comemoração deve-se ao fato de ser a vacinação o meio mais eficaz para a prevenção. O Dia D de vacinação foi uma estratégia do Ministério da Saúde destinado à população idosa (com 60 anos ou mais), a trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A oferta das vacinas foi em todas as Unidades de Saúde da Família do município. Segundo informou a SMS, os resultados apresentados foram satisfatórios com a grande procura da população aderindo a campanha.

O Prefeito Alexandre Serfiotis disse ser muito bom obter bons resultados em campanhas de vacinação, pois significa que os munícipes estão engajados no esforço da prevenção a saúde e em fazer o melhor em prol da população. “O município oferece, mas os moradores precisam aderir, todos estão de parabéns por participarem ativamente, afinal saúde é fundamental” – concluiu o prefeito.