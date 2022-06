Unidades de Saúde de BM realizam ações de conscientização e combate a diabetes durante a semana

Matéria publicada em 27 de junho de 2022, 17:07 horas

Eventos são pautados na prevenção e no tratamento da doença, além do acompanhamento do paciente pela equipe multiprofissional da rede de atenção básica

Barra Mansa- A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realiza no decorrer desta semana uma série de atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Diabetes, celebrado no domingo, dia 26. Eventos, como sala de espera, orientação multiprofissional e degustação de chás estão programados para acontecer em diversas unidades de saúde (Atenção Básica) tendo como foco a conscientização sobre os sintomas e tratamento da doença. As ações têm a participação de diversos profissionais do Nasf (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), entre eles nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, equipe de enfermagem, médicos e dentistas.

Usuários da unidade de saúde do bairro Santa Maria II tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o diabetes mellitus nesta segunda-feira, 27. A abordagem foi centrada no diagnóstico da doença, conforme explicou a enfermeira da unidade Letícia Leal. “Mediante a suspeita da doença, o médico solicita a realização do exame de hemoglobina glicada. É ele quem vai confirmar a doença, que inicialmente tem como sintomas vontade frequente de urinar, sede em excesso, perda de energia e fadiga extrema, fome constante, perda de peso repentina e visão desfocada. Os próximos passos são as consultas com o médico que prescreverá a medicação e dosagem e o nutricionista, que orientará sobre a alimentação”, detalhou.

Na terça-feira, 28, os eventos acontecem na Unidade de Saúde do Jardim Primavera; na quarta-feira, 29, na Unidade de Saúde do Paraíso de Baixo e na quinta-feira, 30, na Unidade de Saúde da Vila Maria I e II.

A coordenadora e Nutricionista da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN), Jiliane Resende Cristino, explicou que o diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, o que pode provocar danos em vários órgãos, se não for tratada, e causando riscos cardíacos, renais, mal estar constante e cegueira. “Existem quatro tipos principais de diabetes: dos tipos 1, 2, o diabetes gestacional e o pré-diabetes. A do tipo 1 é o menos comum e surge desde o nascimento, sendo considerada uma doença autoimune; a do tipo 2 é a mais comum e acontece devido a uma resistência à insulina que surge ao longo da vida, normalmente devido a maus hábitos alimentares; o diabetes gestacional ocorre apenas durante a gravidez e está relacionada a produção, pela placenta, de outros hormônios que bloqueiam a ação da insulina; enquanto o pré-diabetes ocorre quando o nível de açúcar no sangue está aumentado mas ainda não é o suficiente para fazer o diagnóstico da doença”.

O diabetes também acomete crianças. O tipo mais comum nesta fase da vida é a do tipo 1, no entanto, com as alterações alimentares que têm acontecido ao longo dos anos, a diabetes tipo 2 também tem se tornado mais comum, principalmente devido ao consumo excessivo de produtos industrializados, fast food e alimentos açucarados, assim como um aumento do sedentarismo.

CAUSAS DA DOENÇA – Especialistas apontam que o diabetes está relacionado a fatores hereditários e hábitos alimentares inadequados, como o excesso de comida industrializada, refrigerantes, doces, sobrepeso e obesidade.