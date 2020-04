Unifoa e Ciep em Pinheiral produzem protetores faciais para profissionais de saúde

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 12:16 horas

Pinheiral – Professores do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), em parceria com o Ciep 291 (Dom Martinho Schlude), em Pinheiral, estão confeccionando protetores faciais para profissionais da saúde, que atum no combate ao Covid-19. A iniciativa, idealizada em 2018, resultando no software da Autodesk, Fusion 360., que vai resultar na confecção de 20 protetores por semana a serem doados para o Hospital Municipal de Pinheiral.

Segundo o professor Luciano Marins, a linha de produção dos protetores se consiste em três fases: um aluno encaminha o material à impressora, o segundo corta os acetatos nos moldes padronizados e o terceiro encaminha e monta o suporte de elástico com espumas para o melhor conforto dos usuários.

“A ideia surgiu a partir de postagens na internet e de reportagens televisivas. Tendo o material em casa para a produção, entrei em contato com a professora Cláudia Utagawa, docente do curso de Medicina do UniFOA, que nos colocou em comunicação com a secretaria de saúde da cidade para a entrega dos protetores”, explicou Laert.