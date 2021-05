Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 08:36 horas

Resende- A vacinação contra a Covid-19 para os grupos prioritários em Resende passará por algumas alterações a partir de hoje.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as mudanças são voltadas para gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas a partir de 44 anos com comorbidades ou deficiência permanente, além de idosos com mais de 60 anos.

Segundo a nova determinação da Secretaria de Saúde, gestantes e puérperas (até 45 dias pós parto) com comorbidades receberão a vacina Coronavac/Instituto Butantan, a partir desta terça-feira, dia 18. A vacinação para as mulheres que se encaixam nesse grupo acontecerá apenas no Centro Municipal de Imunização (Posto do Estado), no Centro, e nas Policlínicas dos bairros Manejo e Cidade Alegria, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h.

Estas gestantes e puérperas devem apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, cartão Pré-Natal ou Certidão de Nascimento da Criança, laudo ou declaração médica com descrição da comorbidade. A Prefeitura de Resende reforça que para este grupo apenas será aplicada a vacina Coronavac, conforme determinação das autoridades responsáveis. Na última segunda-feira, dia 10, a Anvisa recomendou através de uma nota técnica, a suspensão imediata da vacina AstraZeneca em gestantes, devido a um caso adverso que está sendo analisado pelo órgão.

Vale lembrar que as pessoas com 44 anos ou mais, com comorbidades ou deficiência permanente, e idosos com mais de 60 anos, devem ir até a unidade de saúde mais próxima da residência, apresentar seus dados cadastrais para quando houver novas doses da vacina, serão chamadas. Para este grupo são necessários os seguintes documentos: identidade, comprovante de residência, documento que ateste a comorbidade (receita médica, laudo, declaração do médico). A lista completa das comorbidades está disponível em: https://www.resende.rj.gov.br/comorbidades-coronavirus .

-Como apenas chegaram vacinas para a aplicação de segunda dose, precisamos aguardar até a entrega de novas remessas da vacina contra a Covid-19 pelo Governo do Estado. Mas aos poucos, conseguimos avançar com a vacinação dos grupos prioritários. As pessoas que já receberam a primeira não podem esquecer de tomar a segunda dose, que é muito importante para completar o esquema de vacinação – disse o secretário de Saúde, Tande Vieira.

A Prefeitura de Resende lembra também que as pessoas que perderam a data da segunda dose das vacinas Coronavac ou AstraZeneca, também podem comparecer a essas unidades, no período da manhã. Já as pessoas com segunda dose programadas para datas futuras devem comparecer nas unidades que receberam a primeira dose, na data agendada no cartão de vacinação