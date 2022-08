Vacinação contra Covid-19 e Influenza ocorrerá neste fim de semana em Resende

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 17:00 horas

No sábado, dia 6, a vacinação acontece no Calçadão do Campos Elíseos e no domingo, dia 7, na Feira Livre do Parque das Águas

Resende- A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove ações de vacinação contra Covid-19 e também da Influenza neste próximo fim de semana. No sábado, dia 6, as vacinas serão aplicadas em uma tenda montada no Calçadão do bairro Campos Elíseos. Já no domingo, dia 7, as equipes estarão na Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco. Ambas as ações acontecerão das 9h às 14h.

Para a vacina contra Covid-19 poderão se vacinar pessoas a partir de 18 anos com as primeiras até a quarta dose. A gestão municipal reforça que as doses de reforço (terceira e quarta) devem ser respeitadas o intervalo de 4 meses desde a última dose aplicada.

Já a vacina contra a Influenza será aplicada para a população em geral, a partir de seis meses. Para receber qualquer uma das vacinas, os munícipes precisam apresentar um documento de identificação com CPF, cartão do SUS (se tiver) e o cartão de vacinação com registro das outras doses aplicadas.

-Faremos mais uma campanha de vacinação contra a Covid-19 para contemplar toda a população que ainda não conseguiu tomar alguma dose ou está com elas atrasadas. Já para a Influenza vamos vacinar a população em geral. Vale lembrar que esta campanha acontecerá todos os finais de semana nos mesmos locais, durante um mês, para que os munícipes que não dispõem de tempo durante a semana que consigam tomar as vacinas. É muito importante que todos que desejarem compareçam a um destes locais – disse o secretário de Saúde, Jayme Neto.

Vale destacar que as pessoas que tomaram recentemente a vacina da Influenza, não é necessário ter um intervalo entre a aplicação da Covid-19. Porém há algumas orientações a seguir como: os pacientes que tiveram Covid recentemente devem aguardar o intervalo de 30 dias para receber a vacina. E aqueles que apresentarem quadro de síndrome gripal é importante aguardar este período passar para tomar a vacina.