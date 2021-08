Matéria publicada em 3 de agosto de 2021, 13:21 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde, está avançando em sua campanha de vacinação contra a Covid-19, e estará vacinando nesta terça-feira, 03 de agosto, quem tem 27 anos ou mais idade.

A vacinação será das 9h às 14h em três pontos: Em frente Praça Portugal, no bairro de Fátima; em frente a quadra de esporte no bairro Parque Pentagna e em frente a Unidade de Saúde do bairro São José das Palmeiras.

Para quem estiver incluído nesta faixa etária, é só apresentar os documentos como identidade, CPF e comprovante de residência.