Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 11:25 horas

Valença- A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe influenza, em Valença inicia nesta terça-feira (11), em pessoas com 60 anos ou mais e em professores.

De acordo com a secretaria de saúde, o horário de vacinação será das 9h às 16h, na Unidade de Saúde mais próxima da sua residência.

ATENÇÃO: É necessário respeitar um intervalo mínimo de 15 dias entre as doses das vacinas contra a gripe e a do coronavírus, sendo prioridade a vacinação contra Covid-19.

Caso a pessoa esteja impossibilitada de se locomover, familiares podem entrar em contato com a Unidade de Saúde mais próxima, com o cartão do SUS, identidade e comprovante de residência do paciente e agendar a vacinação em casa.