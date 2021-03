Valença prossegue com vacinação dos idosos nesta quarta e quinta-feira

Matéria publicada em 31 de março de 2021, 12:54 horas

Somente na quinta-feira as ações serão realizadas em dois pontos

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde vai manter nesta quarta e quinta-feira a vacinação dos idosos da faixa etária de 68 e 69 anos e também prosseguir com a vacinação da segunda dose das pessoas que completaram o período de 21 a 28 dias após o recebimento da primeira dose.

Somente na quinta-feira, 01 de abril, as ações serão realizadas em dois pontos, em frente ao clube dos Coroados, centro e em frente à Praça Portugal, no bairro de Fátima, ambas no horário das 9h às 14 horas. Sendo que na sexta-feira, feriado não haverá vacinação, retornando na próxima segunda-feira, 05 de março.

É necessária apresentação do CPF, CARTÃO DO SUS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA e para as pessoas da segunda dose, além dos documentos é necessário apresentar o comprovante da vacinação da primeira dose.