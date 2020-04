Valença tem dois casos novos confirmados para Covid-19

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 08:38 horas

Valença – Sobe para dois os óbitos suspeitos por Covid-19 em Valença. A cidade contabiliza ainda mais dois outros casos confirmados da doença, que estão em internação domiciliar e quatro internados com suspeita de Covid-19. Os registros mostram ainda que dois pacientes estão curados e 56 exames deram negativos para o Novo Coronavírus.

O total de pacientes com síndrome gripal continua subindo. No Hospital Escola são 817 registros, além de mais 53 atendidos na Unimed e outros 36 na rede de Atenção Básica do SUS. Já nos distritos os números seguem estáveis e permanecem em três casos atendidos em Santa Isabel e sete em Conservatória.