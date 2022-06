Vigilância Ambiental de Itatiaia trabalha no combate ao mosquito Aedes Aegypti

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 17:13 horas

Itatiaia- O setor de Vigilância Ambiental vem trabalhando continuamente na prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chicungunya e zika. Os agentes de combate a endemias seguem no combate aos focos do Aedes aegypti, vistoriando residências e orientando os moradores.

– Precisamos da colaboração da população para evitar a formação de criadouros. O combate ao mosquito deve ser feito o ano todo e por todos nós. Os moradores devem ficar atentos aos locais que podem servir de criadouros dos mosquitos como: caixas d’água, recipientes plásticos, entulhos, garrafas pets, lajes, piscinas, floreiras, calhas, toldos, pratinhos de plantas, degelo de geladeira, bebedouros, entre outros – relatou Rafael Rezende de Carvalho, coordenador da Vigilância Ambiental.

O resultado do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti, o índice (LIRAa) em Itatiaia, será divulgado na semana que vem pelo setor de Vigilância Ambiental.

As reclamações e denúncias sobre possíveis criadouros do mosquito podem ser feitas ou encaminhadas (fotos e endereços) diretamente ao setor, através do telefone 3352-4243 ou na sede da unidade, que está localizada à Avenida dos Expedicionários, 425, no Centro.