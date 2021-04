Volta Redonda inicia vacinação contra a Covid-19 em idosos com 67 anos nesta terça e quarta-feira

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 13:50 horas

Vacinação acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), de 09h às 16h

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde, estará imunizando contra a Covid-19 nesta terça e quarta-feira, dias 13 e 14 de abril, as pessoas com 67 anos de idade (completos).

A campanha de vacinação contra a Covid-19 acontece em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF), das 09h às 16h.

De acordo com a secretaria municipal de saúde, é necessário apresentar no ato da vacinação um documento de identidade ou cartão do SUS e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente.

As próximas faixas etárias serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Volta Redonda: site www.voltaredonda.rj.gov.br e redes sociais (Facebook @PrefeituraVR e Instagram prefeitura.vr).

Segunda dose

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que as segundas doses da CoronaVac estão mantidas, sendo que as segundas doses da vacina AstraZeneca (Oxford) dos que tomaram em janeiro se inicia na próxima semana. A aplicação acontece também nas 46 Unidades Básicas de Saúde, de 09h às 16h.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos, esclareceu que o intervalo para a segunda dose da CoronaVac é de 14 a 28 dias, após a primeira dose. Já quem tomou a vacina AstraZeneca (Oxford) o intervalo para a segunda dose é de três meses.