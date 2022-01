Volta Redonda tem oito mortes causadas pela variante Ômicron

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2022, 19:35 horas

Óbitos pela nova cepa do coronavírus foram registrados este mês e confirmados ontem (24) pela Secretaria Municipal de Saúde

Volta Redonda- O município registrou oito mortes de pessoas infectadas com a variante Ômicron do coronavírus. Os óbitos da nova cepa da Covid-19 foram registrados este ano e confirmados nesta segunda-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A primeira morte registrada em Volta Redonda foi a de um homem, de 65 anos. De acordo com a SMS, a vítima era hipertensa e diabética e já havia recebido três doses da vacina. A segunda morte provocada pela Ômicron foi de um homem, de 73 anos, que também era hipertenso e diabético, portador da doença de Parkinson e com as três doses da vacina contra Covid-19. No terceiro e quarto casos, ambos tinham apenas uma dose de vacina contra a doença. Uma mulher de 85 anos, hipertensa e um homem de 67 anos, hipertenso e com doença renal crônico.

Nas demais mortes, apenas uma pessoa tinha o esquema vacinal contra Covid-19 completo. Uma mulher, de 84 anos, com doença cardíaca e diabetes. Os outros tinham apenas duas doses: um homem de 82 anos com hipertensão e hidrocefalia; uma mulher de 48 anos com isquemia mesentérica pós-apendicectomia; e um homem de 77 anos, com doença cardiovascular e diabetes.

Em nota, a SMS diz que o “aumento geométrico dos casos decorrentes da variante Ômicron, evidencia que a população que não completou os esquemas vacinais, com as duas doses mais a de reforço, em especial a população acima de 60 anos, é a que tem maior risco de morte”. Por isso, faz o alerta para que a população busque completar o esquema vacinal e ressaltou: “Em Volta Redonda, o intervalo para o reforço em vigor é de três meses e há vacinas disponíveis na rede de unidades de saúde”.