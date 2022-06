Presos suspeitos de invadir casa no Laranjal para roubar

Matéria publicada em 8 de junho de 2022, 11:05 horas

Volta Redonda – Policiais da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Luiz Jorge Rodrigues, prenderam nesta quarta-feira (8), um homem e uma mulher que teriam invadido uma casa na Rua 100, no bairro Laranjal, para roubar. O crime foi no dia 17 de abril deste ano (Dia de Páscoa).

A dupla foi presa no bairro Santo Agostinho. No dia do assalto, os criminosos permaneceram no imóvel por oito horas e roubaram joias, celulares, aparelhos de TV e som e cartões de crédito. Também foi levado o carro da família.

Duas mulheres, que estão foragidas, usaram os cartões para sacar dinheiro num caixa eletrônico.

– Dois suspeitos que invadiram o imóvel no Laranjal, foram presos hoje. Eles permaneceram na casa das 5hs da madrugada a 13hs e fugiram no carro da família, levando pertences das vítimas. As duas mulheres, que sacaram o dinheiro, estão sendo procuradas pela Polícia Civil – disse o delegado, acrescentando que está sendo apurada a participação da quadrilha em outros cinco assaltos.

O policial disse que parte dos objetos roubados da casa foram recuperados.