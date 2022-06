Polícia Civil de Paraty prende mulher por agredir filha de 11 dias

Matéria publicada em 29 de junho de 2022, 08:45 horas

Mulher era usuária de crack e imaginava que havia um chip no corpo do bebê

Paraty – Policiais civis da 167ª DP (Paraty), coordenados pelo delegado titular Marcelo Russo, prenderam em flagrante na terça-feira (28) uma mulher de 33 anos, por suspeita de agredir a filha recém-nascida de 11 dias. O policial explicou que a criança apresentava lesões no ânus em outras partes do corpo.

Russo disse que o bebê chorava muito e vinha sofrendo maus-tratos constantemente, por parte da mãe, que era viciada em drogas, e teria tentado retirar um chip do anus da filha.

– Por ser usuária de crack, na sua mente, a mulher imaginava que havia um chip dentro do corpo de criança, e pretendia tirar esse chip por meio do ânus da criança – disse o delegado.

A mulher chegou a ser internar no Hospital Municipal Hugo Miranda, com crise de abstinência, e foram os funcionários que observarem as lesões no bebê e chamaram a polícia.

Ela foi presa e vai participar de uma audiência de custódia nesta quarta-feira (29), em Volta Redonda. A criança já teve alta do hospital e estava sobre a responsabilidade da Justiça. O Conselho Tutelar de Paraty também foi acionado.

O delegado indiciou a mulher por lesão corporal e por descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao pátrio poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, crime que está elencado no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).