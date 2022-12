- Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de dezembro de 2022, 11:03 horas

PM apreende cocaina em Angra dos Reis

Agentes do Serviço Reservado, de Posse do Disque Denúncia 465.11.2022 ao qual informava sobre tráfico de drogas na Localidade do Conjunto habitacional Banqueta, procedeu ao local onde de modo descaracterizado observou e filmou um grupo de marginais da facção Comando Vermelho comercializando Entorpecentes no modo operante de pegar o dinheiro e buscar a droga dentro de um saco de Biscoitos em um arbusto ao lado onde A1 buscava a Droga e A2 recepcionava o Viciado e arrecadava o dinheiro. onde ao desembarcar ambos saíram correndo sendo A1 alcançado onde o mesmo levou até o arbusto onde fora arrecadado o material acima citado. Foi dado voz de prisão e conduzido a 166ªDP. Ficando A1 Preso no Art. 33 e 35 da lei de Drogas.

Para continuar auxiliando as autoridades no combate aos crimes, denuncie de forma anônima ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia Rj. O anonimato é garantido.