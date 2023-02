Revi-VER: Volta Redonda volta a realizar cirurgias de catarata - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 16:22 horas

Nesta fase estão previstas 420 cirurgias e mais de 200 revisões pós-cirurgia

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, iniciou nesta terça-feira (7), mais uma etapa do programa “Revi-VER” para cirurgias de catarata. De acordo com a secretaria, estão previstas, nesta fase, 420 cirurgias e mais de 200 revisões pós-cirurgia. Os atendimentos desta etapa vão até a próxima sexta-feira (10). Desde que o programa foi criado, quase 10 mil cirurgias foram realizadas.

Os pacientes são acolhidos na Ilha São João, onde as cirurgias de catarata são feitas em um centro cirúrgico oftalmológico móvel. Os atendidos foram submetidos a exames pré-operatórios, como o de biometria óptica – utilizado para o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas, antes da cirurgia. Todos os procedimentos, como exames pré-operatórios e acompanhamento pós-cirurgia, ocorrem pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Hoje vou fazer minha cirurgia. Estou ansioso e tenho certeza de que tudo dará certo. Minha expectativa é que, depois da cirurgia, eu possa voltar a enxergar normalmente. Tenho dificuldades para ler boletos, mensagens de celular e até mesmo de me locomover, pois é difícil pegar ônibus”, explica o senhor José Luiz dos Santos, 67 anos, morador do bairro Santa Cruz.

Novos agendamentos para o Revi-VER

Qualquer morador de Volta Redonda que já tenha sido diagnosticado com catarata pode se inscrever. O interessado ou familiar deve procurar o DIPA (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), que fica na secretaria de Saúde (no antigo hospital Santa Margarida), no bairro Niterói, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É preciso levar cartão do SUS ou CPF e documento com foto do paciente, além de um número de telefone para contato.