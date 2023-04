Adolescente é detido com faca em escola de Resende

Matéria publicada em 17 de abril de 2023, 14:03 horas

Resende – Agentes da Patrulha Escolar do 37º Batalhão de Polícia Militar de Resende apreenderam na manhã desta segunda-feira (17) um adolescente, de 13 anos, que havia levado uma faca para uma escola no bairro Nova Liberdade. O diretor da unidade escolar solicitou a presença da Polícia Militar e informou que o jovem havia deixado cair uma faca no pátio, causando medo nos alunos. O adolescente, porém, não havia feito nenhuma ameaça. O menino foi apreendido e conduzido à 89ª Delegacia de Polícia (DP), onde as providências cabíveis estão sendo tomadas.