Homem suspeito de furtar bicicleta é preso em Resende

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 11:57 horas

Resende – Agentes do 37º Batalhão da PM prenderam na quinta-feira, dia 25, um homem de 30 anos, suspeito de furtar uma bicicleta, em Resende. Uma câmera de segurança filmou o autor praticando o crime e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Ele foi localizado numa praça na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paraíso, também em Resende. Ele devolveu R$ 500, parte do dinheiro que recebeu pela venda do veículo. Em seguida, os PMs encontraram em Quatis, o jovem de 19 anos que comprou a bicicleta, que foi recuperada pelos policiais.

Levados para a 89ª DP (Resende), o autor do furto permaneceu preso porque contra ele havia um mandado de prisão para ser cumprido. Já o jovem foi autuado por receptação culposa e vai responder pelo delito em liberdade. Parte do dinheiro recuperado ficou apreendido na delegacia.