Agentes da P2 e da UPP do Frade prendem um homem e apreendem drogas em Angra

Na manhã desta terça-feira (19), equipes do Serviço Reservado (P2) e da UPP do Frade, lotados no 33º Batalhão de Policia Militar, prenderam um homem de 28 anos, por tráfico de drogas, no Frade. Com o suspeito foi aprendido certa quantidade de drogas. Segundo os agentes, eles chegaram até o suspeito por meio de uma denúncia dando conta de que o suspeito estava na Cunhambebe vendendo drogas.

O material apreendido, juntamente com o suspeito, havia sido encaminhado, juntamente com suspeito, para a166ª Delegacia de Polícia, onde o caso está sendo registrado. Até a publicação desta matéria, as drogas estavam sendo contabilizadas.