Agentes do GAT e da P2 prendem dois homens e apreende um adolescente no Cidade do Aço

Volta Redonda – Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2)do 28º Batalhão de Polícia Militar, prenderam três homens e apreenderam um adolescente de 17 anos, no início da tarde desta terça-feira (8), no bairro Jardim Cidade do Aço em Volta Redonda, por suspeita de tráfico de drogas. Junto com os suspeitos foram arrecadas certa quantia de drogas que ainda está sendo contabilizada na 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso começou a ser investigado.

De acordo com o registro da ocorrência, contra os dois homens presos, um de 30 e outro de 23 anos, existem anotações criminais anteriores. O Jardim Cidade do Aço seria uma área comandada pela facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro).