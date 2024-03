Rio de Janeiro – O diretor esportivo Alexandre Mattos foi demitido do Vasco da Gama, pela SAF, nesta quinta-feira (21).

O clube entendeu que houve uma quebra de confiança na relação com o profissional, além disso, os responsáveis pelo futebol do Vasco estavam insatisfeitos com o comportamento de Mattos nos bastidores.

O Vasco convocou uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, com o CEO Lúcio Barbosa para anunciar oficialmente o desligamento e os planos para a sequência.