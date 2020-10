Alexandre Serfiotis apresenta proposta para a Juventude em Porto Real

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 16:51 horas

Porto Real- Uma das propostas da chapa Alexandre Serfiotis-Rafa Pirô para a reconstrução de Porto Real está voltada para os jovens. Trata-se da criação de uma Superintendência Municipal da Juventude, voltada para o desenvolvimento e para a implantação de políticas públicas de garantia de direitos e de promoção dos cidadãos entre 15 e 29 anos.

O órgão seria responsável, por exemplo, viabilizar programas e projetos no âmbito municipal voltados à juventude, como a formação e iniciação no mercado de trabalho, o fomento da prática cultural, esportiva, social, o acesso à saúde e à educação de qualidade. A proposta surgiu a partir de um encontro com jovens da cidade, e que foi encampada por Alexandre Serfiotis e Rafa Pirô.

– Na ocasião, foi-me pedida uma atenção para a juventude do município, que, infelizmente, tem sido esquecida nos últimos anos pela atual administração. Nossos jovens estão carentes de uma série de coisas, como capacitação, emprego, educação de qualidade, lazer, enfim, faltam políticas públicas voltadas para eles. Precisamos olhar com mais carinho e atenção para a nossa juventude – disse Serfiotis, assumindo o compromisso com os jovens da cidade.

– No nosso governo, vamos trabalhar incansavelmente para reverter este quadro. A criação da Superintendência Municipal da Juventude terá esta incumbência. Ela estará interligada com todas as outras secretarias, criando políticas públicas para que se possam melhorar as condições e oportunidades para os nossos jovens. Será um órgão que vai trazer os jovens mais para perto do serviço público, participando das ações e decisões do Governo. É um compromisso assumido por mim e por meu candidato a vice-prefeito Rafa Pirô – concluiu.

Uma das jovens que participou do encontro é Júlia Barbosa, 20 anos, estudante universitária e que já participou do parlamento Juvenil, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), representando o município de Porto Real. Júlia explicou sobre a ideia de criação da superintendência, que, segundo ela, não é só para abrir espaços e caminhos, mas também para integrar a juventude na participação social e política.

– Eu sou uma pessoa que acredita muito na mudança. Eu venho aprendendo também, não só pelas influências que tive no parlamento Juvenil, mas também pelo pouco que eu vi na administração pública, que pequenas coisas podem se transformar em condições reais. Pequenas ideias, atitudes e planejamento podem resultar em transformação. Quando se trata da juventude, as perguntas sempre são as mesmas: como isso pode acontecer? Quando isso pode acontecer? Então por que não acontecer por nós mesmos? – questionou a jovem, acrescentando.

– Quando se fala em juventude na política, existem vários modelos e formas de se dar essa participação. Pode ser por meio de conferências, conselhos ou secretarias municipais da juventude, como já existe em outros municípios. Pode se dar por meio da criação de um órgão municipal para trabalhar só com questões da juventude, para debater, projetar e implantar políticas públicas. Abrindo espaço para a juventude agora, lá na frente quem vai atuar serão os jovens – disse.