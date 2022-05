Alexandre Serfiotis recebe Romário e anuncia R$3,6 milhões para saúde de Porto Real

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 17:36 horas

Recursos serão destinados para ações na Atenção Básica e de Média e Alta Complexidade em Saúde

Porto Real – Na última quarta feira, 18, o Prefeito Alexandre Serfiotis recebeu a visita do Senador da República, Romário Farias, o motivo da visita foi a indicação de 3,6 milhões de reais que serão investidos na saúde do município. Romário e Serfiotis, que trabalharam por diversas vezes juntos em Brasília, mais uma vez se uniram para melhorar o atendimento básico em saúde na cidade.

O recurso federal será recebido em forma de custeio, metade para Atenção Básica (PAB) e a outra metade para Média e Alta Complexidade (MAC), esse investimento será destinado para aprimorar a prestações de serviços, investindo em uma melhor condição de trabalho e, com isso, melhorando o atendimento na Saúde de Porto Real.

— Conheço o prefeito Serfiotis há alguns anos; trabalhamos juntos em Brasília e sei bem do seu compromisso com a saúde pública, sempre soube que era um grande médico, seu mandato como Deputado Federal sempre foi direcionado com investimentos na saúde, agora é a minha vez de ajudar a cidade de Porto Real encaminhando esse recurso, a pedido do prefeito — concluiu Romário.

A cidade de Porto Real alcançou o primeiro lugar no estado em atenção primária a saúde, o município atingiu nota máxima em todos os indicadores do PREFAPS no ano de 2021, com essa verba de 3,6 milhões de reais em custeio, o trabalho da secretaria de Saúde vai continuar gerando grandes resultados. “Nossa cidade vem melhorando a cada dia na atenção primária, prova disso é nossa pontuação no PREFAPS, estou trabalhando duro para atender as demandas dos moradores e essa parceria com o Senador Romário vai trazer melhorias que serão destinadas diretamente a população.” Finalizou o Prefeito Serfiotis.

Ainda estiveram presentes no encontro, todo o secretariado do município e os vereadores Cláudio Guimarães, Henry, Juan Pablo e representantes dos vereadores Carlinho Tchaia e Fernando Beleza.