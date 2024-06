Angra: construção do píer da Costeirinha está na fase final

Com financiamento do Governo Federal e recursos municipais, o projeto está orçado em R$ 700 mil. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo do governo para promover o desenvolvimento urbano da região, complementando outras instalações voltadas para a contemplação da natureza, como o mirante da Praia das Gordas.

-Estamos na fase final da obra, que vai ofertar a todos um espaço de convívio em família. O píer será integrado totalmente à natureza, vai ser um espaço de visitação para que as pessoas possam contemplar as belezas que temos aqui – destacou o secretário de Planejamento e Parcerias.

O píer ocupa uma área de 150 m², com 5 metros de largura e 30 metros de comprimento. É construído em concreto armado e conta com um mirante acessível. A estrutura inclui ainda iluminação em LED, bancos de madeira, guarda-corpos em inox e escadas de acesso ao mar.

-Falta pouco para entregarmos à população e aos turistas este cais lindo, em frente à Ilha Francisca, ao lado do Colégio Naval e do São Bento. Além disso, aqui também é um celeiro de tartarugas – ressaltou o prefeito.