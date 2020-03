Angra dos Reis tem quatro casos suspeitos de coronavírus

Matéria publicada em 15 de março de 2020, 18:53 horas

Entre os pacientes está uma criança, de 06 anos; todos os casos aguardam resultado de contra prova

Angra dos Reis- O município divulgou na noite deste domingo (15), um boletim atualizado dos casos suspeitos de coronavírus (Covid-19), que estão em monitoramento. Há quatro (4) pacientes, suspeitos da doença, que aguardam o resultado de contra prova.

De acordo com as informações da prefeitura, trata-se dos seguintes pacientes: uma mulher, de 41 anos, internada em hospital particular e evolui bem.

Uma mulher, de 30 anos, também internada em uma unidade particular e com quadro de saúde bom.

O terceiro caso é de uma criança, de 06 anos, internada em hospital público, mantendo o quadro respiratório.

E o quarto caso é de uma jovem, de 18 anos, em isolamento domiciliar.

A prefeitura de Angra dos Reis, ressaltou que os números são dinâmicos e na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, podem sofrer alterações. Um novo boletim, com dados atualizados, será divulgado às 19 horas de segunda-feira (16).

– Lembramos que, no momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população no geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar com isso. Mas todos devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas – disse em nota.