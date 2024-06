‘Aqui Tem Samba’ acontece neste domingo, em Resende

O Samba da Rafa, que inicia às 16h30, vai contar com a apresentação de abertura de Silvão Samba Show. Vai ter ainda participações de Paulo Toró, Kadu Silva e Sávio DJ. O Aqui Tem Samba, é um evento para toda a família, terá algodão doce, pipoca e pintura facial para as crianças.

Resende – A Prefeitura de Resende realiza neste domingo (13), uma nova edição do projeto “Aqui Tem Samba”. O evento acontece na Rua Almirante Barroso, em frente ao Ginásio do Colégio Noel de Carvalho, na Liberdade.

