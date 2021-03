Artur Pedroza realiza a volta em torno da Ilha Grande em 23 horas

Matéria publicada em 12 de março de 2021, 18:15 horas

Angra dos Reis – A saída foi à s 04h da manhã do Abraão com a equipe, mas o ponto de partida foi da Ilhota do Abraãzinho. O nadador seguiu por Lopes Mendes, saco de dois rios e Cachadaço,fazendo assim toda a parte de fora (mar aberto) durante o dia. O percurso de 82,5 quilômetros foi feito em 23 horas e 19 minutos pelo atleta, Artur realizou a prova com muita segurança, a equipe composta por três lanchas, um Jet Ski e um caiaque fizeram a contenção do nadador. Em uma das lanchas estava a equipe de filmagem que vai produzir um documentário com esse material da prova e a equipe da comunicação do desafio.

Na lancha de apoio estava Luciana Moreira esposa do atleta, que é parte fundamental da prova, Luciana alimenta e hidrata o nadador. De meia em meia hora ela faz a reposição de líquidos, e a cada duas horas a alimentação sólida. Luciana é quem prepara o cardápio elaborado por um nutricionista

– É uma alimentação rica em carboidrato e o mais natural possível, opto por alimentos sem corantes nem conservantes – explicou.

Luciana também desenvolveu a vara que alimenta o nadador em provas de longa distância. Ainda no barco de apoio, o bombeiro acompanha o atleta com um caiaque quando necessário, principalmente em mar aberto e a noite.

– To aqui para acolher o Artur não só na parte física como na emocional que é tão importante quanto, vou ao lado dele incentivando e amenizando o cansaço – afirmou Del, que também é atleta e amigo pessoal de Artur.

Um profissional marítimo também companha a prova. Chachau é professor da escola naval e participou dos estudos de navegação para essa prova.

– O estudo é feito para aproveitarmos a natureza a nosso favor, não podemos nunca ir contra ela – disse.

A maior dificuldade encontrada pelo atleta foi na parte de fora do percurso.

– Peguei muita correnteza contra nas pontas e isso gerou um cansaço bem grande no início, nos primeiros 30 quilômetros já foi bem desgastante entre o farol do Castelhanos e a Ilha dos Dragos pegamos um mar bem agitado. É uma prova que leva muitas horas e por isso a necessidade de estar focado, é um desafio mental também, passa muita coisa na cabeça mas o principal é manter o ritmo, e a frequência de braçadas – contou.

A chegada do atleta foi também no Ilhota do Abraãzinho e marcada com muita emoção, Artur impressionou até mesmo a equipe que o acompanhou, sem parar para descansar, ele realizou a prova exaustiva, superando limites e batendo recorde.

РArtur ̩ um exemplo de determina̤̣o, t̩cnica e talento Рdeclarou Miguel Veiga, idealizador do projeto.