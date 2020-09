Bairros de Pinheiral recebem operação Tapa-Buraco

Matéria publicada em 14 de setembro de 2020, 20:34 horas

Pinheiral- Essa semana os bairros Palmeiras, Jardim Real, Colina, Ipê, Oriente e Chalé estão recebendo a 9ª Operação Tapa-Buraco. O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O serviço, segundo a prefeitura, é realizado periodicamente conforme o surgimento da necessidade.

De acordo com o secretário da pasta, Jailson de Azevedo Rodrigues, na semana passada as equipes passaram pelos bairros Vale do Sol, São Jorge, Centro, Paraíso, além das ruas Helena Corrêa de Miranda, Jerônimo Chaves e Avenida Nilton Penna Botelho.

– A situação do asfalto no município é uma das nossas preocupações. Já recapeamos importantes vias como Helena Corrêa de Miranda e Nilton Penna Botelho e prosseguimos com o serviço essa semana. A operação Tapa-Buraco é muito importante e atende aos pedidos da população – disse o secretário.